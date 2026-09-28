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बकाया मेंटेनेंस ना देने वालों के घर में डिलीवरी बॉय के जाने पर रोक

Akash Dubey

Updated Mon, 28 Sep 2026 11:13 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 11:13 PM IST

ग्रेनो वेस्ट की अजनारा होम्स सोसाइटी में मेंटेनेंस शुल्क को लेकर चल रहा विवाद अब निवासियों की रोजमर्रा की जरूरतों तक पहुंच गया है। बकाया मेंटेनेंस वाले निवासियों के घर डिलीवरी बॉयज की एंट्री को लेकर लागू नई व्यवस्था से लोगों में नाराजगी है। उन्होंने विरोध दर्ज कराया है। ... और पढ़ें

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