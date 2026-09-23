ग्रेटर नोएडा: भाकियू कृषक शक्ति ने पैदल मार्च निकालकर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन

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ग्रेटर नोएडा में पांच सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन (कृषक शक्ति) के कार्यकर्ताओं और किसानों ने बुधवार को पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसानों ने जमकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी के नाम सिटी मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी किसान जिलाधिकारी से सीधे वार्ता करने की मांग पर अड़े रहे। अधिकारियों की ओर से किसानों को निर्धारित समय में जिलाधिकारी से वार्ता कराने का आश्वासन दिया गया। बुधवार सुबह मोजर बीयर कंपनी के गोल चक्कर के पास किसान एकत्र हुए। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर के नेतृत्व में किसान पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए। किसान अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर किसान मुख्य गेट के अंदर पहुंचे और परिसर में धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी से सीधे वार्ता कराने की मांग की। जिलाधिकारी के मौजूद नहीं होने पर सिटी मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार ने किसानों से ज्ञापन लिया। अधिकारियों ने किसानों को 29 तारीख के बाद जिलाधिकारी से वार्ता कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर ने कहा कि जिले के किसान अपनी समस्याओं को लेकर लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। किसानों का आरोप है कि तीनों प्राधिकरण उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से किसानों को अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में किसानों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो भारतीय किसान यूनियन (कृषक शक्ति) जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेगी।

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