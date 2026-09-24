बस में नौ जिंदा जले: 'जूते भी न पहने, धक्का-मुक्की के बीच मुझे...'; ग्रेनो हादसे में बचे लोगों ने बताई कहानी

गौतमबुद्धनगर जिले के ग्रेटर नोएडा में बुधवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर एयरपोर्ट के पास एक चलती टूरिस्ट बस में अचानक आग लग गई। इस भीषण आग में नौ लोगों की दुखद मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मौके पर जांच कर रही है।
यह हादसा रात करीब 12 बजे हुआ, जब बस नोएडा से लगभग 34 किलोमीटर आगे पहुंची थी। आग लगते ही बस में सवार यात्रियों में भारी अफरा-तफरी मच गई। कुछ यात्रियों ने तुरंत बस से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।
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ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग
- फोटो : ANI
देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। कई लोग बस के अंदर ही फंसे रह गए। ग्रेटर नोएडा की जेवर पुलिस के अनुसार, मृतकों में एक महिला और आठ पुरुष शामिल हैं।
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ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग
- फोटो : ANI
जेवर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है और मामले की जांच जारी है।
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हादसे में बची युवती
- फोटो : ANI
यात्रियों की आपबीती
एक महिला यात्री ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि वह सो रही थी तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। जागने पर उसने देखा कि वहां पहले से ही बहुत भीड़ थी। उसने अपना कोई सामान नहीं उठाया, यहां तक कि जूते भी नहीं पहने, बस अपना फोन लेकर बाहर निकल आई।
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Accident on Yamuna Expressway
- फोटो : अमर उजाला
इतनी भीड़ थी कि लोग एक-दूसरे को धक्का-मुक्की कर रहे थे। उसे भी धक्के लगे और आखिरकार किसी ने उसे बाहर खींचा। इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा, चारों तरफ धुआं ही धुआं था।