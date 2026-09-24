ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड: 'मृतकों के परिजनों दो लाख, घायलों को 50 हजार', राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताया दुख

ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड पर पीएम का बयान

प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बस त्रासदी से हुई जनहानि से व्यथित हूं। उन्होंने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।



यमुना एक्सप्रेस-वे पर एक बस में दुर्भाग्यपूर्ण अग्नि दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है।



मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।



प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 24, 2026