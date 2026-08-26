नोएडा में आयुष हत्याकांड: शव गृह के बाहर धरने पर बैठी मां, पोस्टमार्टम से परिवार का इनकार; भाजपा नेता पहुंचे

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नोएडा सेक्टर 20 निवासी आयुष शुक्ला उर्फ हैप्पी उम्र 13 वर्ष की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। जिसका सड़ा गला शव 21 अगस्त को सेक्टर 54 स्थित पार्क में मिला था। हत्या का आरोप उसके दो दोस्तों पर लगा है। इनमें एक युवक विशेष समुदाय का है। यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक बच्चे की मां और परिजन सेक्टर 94 स्थित पोस्टमार्टम हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और शव लेने से इनकार कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से उनको लगातार समझाने बुझाने का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के नोएडा महानगर अध्यक्ष मौके पहुंचे और परिजन को सांत्वना दी। धरना अभी भी जारी है। मां की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। उनको ग्लूकोज भी चढ़ रहा है।

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