{"_id":"6ab00988a8f904ef8e0ff3d4","slug":"video-womens-commission-will-take-action-against-immoral-activities-taking-place-inside-spa-centers-and-clubs-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"स्पा सेंटर व क्लब के अंदर चल रही अनैतिक गतिविधियों पर महिला आयोग करेगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरियाणा राज्य महिला आयोग स्पा सेंटरों और क्लबों की आड़ में चल रही अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके लिए वह पुलिस से इनपुट ले रही है। यह फैसला आयोग की ओर से छापेमारी में रेस्क्यू की गई युवतियों से मिली जानकारी के बाद लिया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग और गुरुग्राम पुलिस ने स्पा सेंटरों की आड़ में चल रही अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ दो दिवसीय संयुक्त अभियान चलाया।

... और पढ़ें