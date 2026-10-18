{"_id":"6ad4f00940cc1c03750c4af1","slug":"video-vivek-crowned-district-kumar-at-district-level-wrestling-competition-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"जिला अखाड़ा कुश्ती प्रतियोगिता में विवेक बने जिला कुमार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित जिला अखाड़ा कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवानों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। रविवार को ग्रीको रोमन स्पर्धा में विवेक ने अंडर-77 किलोग्राम भारवर्ग में जीत दर्ज कर जिला कुमार का खिताब अपने नाम किया। वहीं, पिंटू ने 77 से 130 किलोग्राम भारवर्ग में गुरुग्राम केसरी का खिताब जीता। प्रतियोगिता में अंडर-17, अंडर-20 और सीनियर वर्ग के पहलवानों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा लड़कियों के फ्री स्टाइल मुकाबले भी आयोजित किए गए।

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