{"_id":"6aca41cb2863c6c55f09bcae","slug":"video-tree-plantation-will-be-carried-out-at-sector-72-and-51-boosting-stations-in-gurugram-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: सेक्टर-72 और 51 बूस्टिंग स्टेशनों पर बढ़ेगी हरियाली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) सेक्टर-72 और सेक्टर-51 के बूस्टिंग स्टेशनों का सुंदरीकरण कराएगा। इसके तहत दोनों स्टेशनों के अंदर और बाहर पौधरोपण कराया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर-72 बूस्टिंग स्टेशन के बाहर सड़क को पक्का किया जाएगा। दोनों स्टेशनों पर इन कार्यों के लिए करीब 95 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। जीएमडीए ने हाल ही में सेक्टर-72 बूस्टिंग स्टेशन से पानी की आपूर्ति शुरू की है।

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