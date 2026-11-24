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गुरुग्राम में मेट्रो निर्माण के दौरान सेक्टर-9 की सड़क पर ट्रैफिक डायवर्ट होगा
गुरुग्राम के सेक्टर नौ में मेट्रो के निर्माण के दौरान वाहन चालकों को परेशानी से बचाने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। जीएमडीए के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान वाहनों को सेक्टर की अंदरूनी सड़कों से निकाला जाएगा। वहीं, फुटपाथ हटाकर सड़क चौड़ी की जाएगी।ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना के पहले चरण में मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर-9 तक मेट्रो का निर्माण होना है। जीएमआरएल को अब सेक्टर-9 की ओर से भी निर्माण कार्य शुरू कराना है। ऐसे में इस रोड का डायवर्जन प्लान जीएमडीए को भेजा है।
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