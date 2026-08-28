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रक्षाबंधन पर गुरुग्राम में जाम: साइबर सिटी की सड़कों पर जगह-जगह ट्रैफिक, बस अड्डा और रेलवे स्टेशन की ओर भीड़

अनुज कुमार

Updated Fri, 28 Aug 2026 02:41 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 02:41 PM IST







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रक्षाबंधन के चलते सुबह से बहनों का आने की भीड़ लगी हुई थी। भगत सिंह चौक से लेकर गुरुद्वारा रोड के बाद से ही बनी रही। दिल्ली जयपुर हाईवे पर इफको चौक पर जाम की स्थिति बनी थी। ... और पढ़ें