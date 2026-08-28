{"_id":"6a919298932f077be4035bfe","slug":"video-innocent-child-falls-victim-to-negligence-in-gurugram-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: लापरवाही की भेंट चढ़ गया मासूम, 12 साल पहले नगर निगम ने घाट का किया था निर्माण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम के देवीलाल कॉलोनी में न्यू जन कल्याण संस्था की ओर से बीते 30 साल से छठ पूजा की जा रही है। 12 साल पहले नगर निगम की ओर से पक्के घाट का निर्माण हुआ है। जिसकी सुरक्षा व रख रखाव पर सवाल खड़ा हो गया। संस्था के प्रधान का दावा है कि वह पूजा के दौरान 24 घंटे के लिए किसी हादसे की जिम्मेवारी लेते हैं। इसके लिए नगर निगम को देखना चाहिए। छठ घाट तालाब में हादसे के बाद उसके रखरखाव करने वालों की पोल खुल गई है। नगर निगम की ओर से इसकी देखभाल की जाती है। संस्था की ओर से तालाब में वाटर हार्वेसिटंग सिस्टम लगाने की बात कही गई है। जिसका उसमें आने वाले पानी से सीधा कनेक्शन होगा। छठ पूजा के दौरान इसे बंद किया जाएगा। संस्था के प्रधान का कहना है कि प्रशासन की ओर से केवल 24 घंटे के लिए किसी तरह की घटना होने पर जिम्मेवारी के लिए उनसे लिखित लिया जाता था।

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