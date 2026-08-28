{"_id":"6a919294734da5def2098a04","slug":"video-road-caves-in-on-gurugram-pataudi-road-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"घटिया निर्माण से गुरुग्राम पटौदी रोड पर सड़क धंसी, प्लाई बोर्ड से भरा ट्रक पलटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
घटिया निर्माण से गुरुग्राम पटौदी रोड पर सड़क धंसी, प्लाई बोर्ड से भरा ट्रक पलटा
गुरुग्राम के पटौदी रोड पर शुक्रवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। राधा स्वामी सत्संग से आगे और गडौली से पहले पटौदी जाने वाली साइड पर सड़क धंसने से प्लाई बोर्ड से भरा एक ट्रक पलट गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
यह हादसा सड़क किनारे बनी एक ड्रेन के टूटने के कारण हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ड्रेन का निर्माण घटिया सामग्री से किया गया था और उसमें सरियों का उपयोग नहीं किया गया था। इसी वजह से ड्रेन टूट गई और सड़क का एक हिस्सा गड्ढे में समा गया। इस घटना ने पटौदी रोड की बदहाल सड़क व्यवस्था की पोल खोल दी है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन की तैयारियों और सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि घटिया निर्माण के कारण ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं।
सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल
इस हादसे ने एक बार फिर सड़क निर्माण में बरती जा रही लापरवाही को उजागर किया है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि ठेकेदारों द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। प्रशासन को ऐसी सड़कों की नियमित जांच करनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं से आम जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। जिला प्रशासन को इस मामले की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।