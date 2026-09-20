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कमान सराय में 40 लाख रुपये से बनी अस्थायी पार्किंग, 200 से अधिक वाहन होंगे पार्क

Akash Dubey

Updated Sun, 20 Sep 2026 09:57 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 09:57 PM IST







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नगर निगम गुरुग्राम ने शहर के सबसे व्यस्त कमान सराय इलाके में एक अस्थायी सरफेस पार्किंग तैयार की है। यह पार्किंग 40 लाख रुपये की लागत से 5965 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित की गई है। इससे सदर बाजार और आसपास के व्यावसायिक क्षेत्रों में वाहन पार्किंग और जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। ... और पढ़ें

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