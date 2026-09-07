गुरुग्राम: सिलोखरा का तालाब बना पिकनिक स्पॉट, रंगीन लाइट वाले फव्वारे लगे

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गुरुग्राम के सिलोखरा गांव का पुराना जोहड़ यानि तालाब अब लोगों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बन गया है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने जोहड़ का जीर्णोद्धार कर इसे आधुनिक पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया है। तालाब में मछलियां छोड़ने के साथ पानी में तैरने वाले संगीतमय रोशनी वाले फव्वारे लगाए गए हैं, जो शाम के समय यहां आने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं।

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