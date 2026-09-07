Gurugram News: जर्जर सड़क ने बढ़ाई परेशानी
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 07:23 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 07:23 PM IST
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गुरुग्राम। न्यू पालम विहार फेज-2 की ओर जाने वाली करीब 40 फीट तक सड़क की हालत पिछले करीब तीन महीने से खस्ता बनी हुई है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और सतह जर्जर होने के कारण यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि इस सड़क से न्यू पालम विहार फेज-2 में तीन से अधिक सोसाइटियां और अनेक कॉलोनियां हैं। इससे करीब पांच हजार से अधिक लोगों को परेशानी हो रही है। सड़क की खराब स्थिति के कारण वाहन चालकों को गड्ढों से बचकर निकलना पड़ता है। सड़क के दोनों ओर मिट्टी के ढेर लगता रहता है। न्यू पालम विहार फेज-2 के अध्यक्ष दिनेश यादव ने बताया कि कई बार प्रशासन और म्हारी सड़क एप पर शिकायत दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महासचिव धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि बारिश होने के बाद सड़क के कई हिस्सों में पानी जमा हो जाता है। इससे गड्ढे दिखाई नहीं देते और दोपहिया वाहन चालकों के लिए खतरा बना रहता है। लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क की मरम्मत कराने और मिट्टी के ढेर हटाने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। संवाद
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