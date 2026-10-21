{"_id":"6ad8bf68624e99049f0cdc2e","slug":"video-sewer-line-construction-causes-inconvenience-to-schoolchildren-target-set-to-complete-work-within-15-days-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीवर लाइन निर्माण से स्कूली बच्चे परेशान, 15 दिन में काम पूरा करने का लक्ष्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीवर लाइन निर्माण से स्कूली बच्चे परेशान, 15 दिन में काम पूरा करने का लक्ष्य सेक्टर-9 में जलभराव से निजात दिलाने के लिए निगम ने शुरू कराया काम निर्माण के चलते आवागमन में हो रही दिक्कत गुरुग्राम। सेक्टर-9 क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने का काम स्थानीय लोगों के साथ स्कूली बच्चों के लिए भी परेशानी का कारण बन रहा है। निर्माण कार्य के चलते बच्चों को स्कूल आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, नगर निगम ने बारिश के दौरान होने वाले जलभराव से राहत दिलाने के लिए सीवर लाइन का काम शुरू कराया है। इसे 15 दिन के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सेक्टर-9 क्षेत्र में बारिश के दौरान पानी भरने की समस्या सामने आती है। इससे निजात दिलाने के लिए नगर निगम की ओर से सीवर लाइन बिछाई जा रही है। हालांकि, निर्माण कार्य के दौरान रास्ते में हो रही परेशानी का असर रोजाना स्कूल जाने वाले बच्चों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में काम को जल्द पूरा करना जरूरी है, ताकि लोगों को असुविधा से राहत मिल सके। नगर निगम ने निर्माण कार्य को 15 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। काम पूरा होने के बाद क्षेत्र में सीवर व्यवस्था बेहतर होने और बारिश के दौरान जलभराव की समस्या कम होने की उम्मीद है।

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