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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Second State-Level Table Tennis Tournament in Gurugram Starts 17 September

गुरुग्राम: दूसरी राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता 17 सितंबर से, प्रदेशभर के 400 से अधिक खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

Tue, 08 Sep 2026 08:21 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Tue, 08 Sep 2026 08:21 PM IST
Second State-Level Table Tennis Tournament in Gurugram Starts 17 September
गुरुग्राम में टेबल टेनिस के खिलाड़ियों को जिले में अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिलने जा रहा है। हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन की ओर से दूसरी राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन 17 से 20 सितंबर तक सेक्टर-65 स्थित प्रज्ञानम स्कूल में किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रदेशभर से 400 से अधिक खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की संभावना है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों को 13 सितंबर तक पंजीकरण कराना होगा।
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