{"_id":"6a982a2cd405a2ad2f044ef6","slug":"video-road-on-khandsa-road-in-gurugram-dug-up-at-night-traffic-disrupted-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में खांडसा रोड पर रात में खोदी सड़क, आवागमन बाधित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम के खांडसा रोड पर रात के समय केबल डालने के लिए सड़क खोद दी गई है। इससे इस मार्ग पर आने-जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क खोदने का काम रात में किया गया। जिससे सुबह होते ही यातायात प्रभावित हो गया। स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि बिना उचित सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के सड़क खोदना लापरवाही है। सड़क पर गड्ढे होने से दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है। विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन से जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की जा रही है।

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