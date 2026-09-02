Gurugram News: नॉर्थ जोन सीबीएसई बॉक्सिंग में जिले ने जीते पांच पदक

- 28 अगस्त से दो सितंबर तक झज्जर में हुई प्रतियोगितासंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। झज्जर स्थित संस्कारम पब्लिक स्कूल में 28 अगस्त से दो सितंबर तक आयोजित नॉर्थ जोन सीबीएसई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच पदक जीते। खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक अपने नाम किए।अंडर-14 के 30 किलोग्राम भारवर्ग में प्रिशा ने स्वर्ण पदक जीता। इसी आयु वर्ग के 30 से 32 किलोग्राम भारवर्ग में सिया पटेल ने स्वर्ण पदक हासिल किया। अंडर-19 के 57 किलोग्राम भारवर्ग में कंचन शर्मा ने रजत, जबकि 69 किलोग्राम में कोमल ने कांस्य पदक जीता। अंडर-17 के 46 किलोग्राम भारवर्ग में अवनीत ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रशिक्षक भूषण सैनी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खुशी जताई। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों की तकनीक, फिटनेस और रिंग में रणनीति पर विशेष ध्यान दिया गया। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए लगातार अभ्यास कराया जा रहा है।