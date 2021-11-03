Gurugram News: सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से जगह-जगह कूड़े का ढेर

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गुरुग्राम। मिलेनियम सिटी में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 23 दिन से चल रही है। इसके चलते शहर में जगह-जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं, जिससे लोग बेहाल हैं। मुख्य सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों तक कचरे का अंबार लगा हुआ है। शहर में हर तरफ गंदगी का साम्राज्य फैल गया है। हड़ताल के कारण घर-घर से कचरा उठाने का काम पूरी तरह ठप हो गया है। बारिश के मौसम में जमा इस कचरे से अब शहर में महामारी फैलने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। प्रदेश सरकार और नगर निगम कर्मचारी संघ के बीच चल रहे विवाद का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासन इस गंभीर स्थिति पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है और मूकदर्शक बना हुआ है। खांडसा रोड पर भूतेश्वर मंदिर के पास, डीएवी स्कूल चौक, दिल्ली रोड-सिरहौल, चोमा गांव और खांडसा में बुरा हाल है। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त प्रीतपाल का कहना है कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसका असर न पड़े इसके लिए व्यवस्था की गई है। जहां पर भी कूड़े का ढेर होता है, सूचना मिलने के बाद उसे तुरंत साफ करवाया जाता है। ब्यूरो