हरियाणा स्टेट जू-जित्सु चैंपियनशिप में जिले के खिलाड़ियों ने जीते चार पदक

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गांव सराय स्थित सामुदायिक केंद्र में 18 से 20 सितंबर तक आयोजित हरियाणा स्टेट जू-जित्सु प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में प्रदेशभर से करीब 550 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दौलताबाद स्थित गुरुग्राम जूडो अकादमी के चार खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लेकर तीन स्वर्ण और एक रजत पदक अपने नाम किया।

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