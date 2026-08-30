{"_id":"6a940d4dbb7542ea980ff1b0","slug":"video-motorists-face-difficulties-due-to-the-dilapidated-condition-of-the-road-in-gurugrams-sector-9-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम सेक्टर नौ की सड़क जर्जर होने से वाहन चालकों को परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम सेक्टर नौ में ईएसआईसी अस्पताल से लेकर सेक्टर चार व सात चौक तक सड़क जर्जर होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क कई जगह से टूट चुकी है और गड्ढों के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। वाहनों के गुजरने पर सड़क से धूल उड़ती है, जिससे आसपास के लोगों को भी परेशानी हो रही है। यह सड़क द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ती है। रोहतक, हिसार और झज्जर जाने वाली बसें इस रोड से होकर जाती है।

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