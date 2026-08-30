Gurugram News: शिविर में 35 लोगों ने किया रक्तदान
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 05:07 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 05:07 PM IST
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सोहना। गुरुग्राम मार्ग पर चुंगी नंबर-1 पर स्थित ओवर होम-3 सोसाइटी में आयोजित रक्तदान शिविर में करीब 35 लोगों ने रक्तदान किया। फरीदाबाद के अस्पताल की टीम ने पहुंचकर अहम भूमिका निभाई। इसमें संत भगतसिंह महाराज चेरिटेबल अस्पताल की टीम ने पहुंचकर रक्त एकत्रित किया। शिविर में रक्त दान करने वाले रक्तदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। शिविर में हुकम सैनी, काजल शर्मा, सौरभ सिंह व राजेंद्र भंडारी आदि मौजूद रहे। संवाद
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