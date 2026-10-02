{"_id":"6abfcfcc306beef114038740","slug":"video-minister-gaurav-gautam-arrived-at-palwal-railway-station-on-gandhi-jayanti-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"गांधी जयंती पर पलवल रेलवे स्टेशन पहुंचे मंत्री गौरव गौतम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गांधी जयंती के अवसर पर शुक्रवार को पलवल रेलवे स्टेशन परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। हरियाणा सरकार के खेल एवं कानून मंत्री गौरव गौतम ने महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया। इस दौरान मंत्री गौरव गौतम ने पलवल रेलवे स्टेशन के महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गांधीजी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी इसी रेलवे स्टेशन पर हुई थी। उन्होंने लोगों से गांधीजी के स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी के संदेश को अपनाने का आह्वान किया।

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