Gurugram News: निजी अस्पतालों से कम खर्च में हो रही हृदय की जांच

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गुरुग्राम। सेक्टर-10 नागरिक अस्पताल में पीपीपी मॉडल के तहत संचालित हृदय सेंटर गरीब और मध्यवर्गीय मरीजों के लिए राहत का माध्यम बना हुआ है। निजी अस्पतालों में जहां हृदय रोग विशेषज्ञ की ओपीडी फीस करीब 800 रुपये से शुरू होती है, वहीं नागरिक अस्पताल के हृदय सेंटर में ओपीडी परामर्श शुल्क 116 रुपये है। बीपीएल, एससी, कैशलेस पॉलिसी वाले हरियाणा कर्मचारियों और आयुष्मान कार्डधारकों को नियमानुसार निशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है। हृदय सेंटर में रोजाना 100 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। सेंटर में इको, टीएमटी, कोरोनरी एंजियोग्राफी और सिंगल स्टेंट के साथ बैलून कोरोनरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कम शुल्क में जांच और उपचार की सुविधा मिलने से जरूरतमंद मरीजों को आर्थिक राहत मिल रही है। सेक्टर-10 नागरिक अस्पताल की पीएमओ डॉ. नीना ने बताया कि अस्पताल में पीपीपी मॉडल के तहत डायलिसिस और हृदय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। डायलिसिस की सुविधा से भी गरीब परिवारों को इलाज के खर्च में राहत मिल रही है।

संवाद न्यूज एजेंसी