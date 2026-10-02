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गुरुग्राम में वोट चोरी के आरोपों पर सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना

Digvijay Singh

Updated Fri, 02 Oct 2026 09:07 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 09:07 PM IST







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गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे वोट चोरी के मुद्दे पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और बिना सबूत के वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। ... और पढ़ें

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