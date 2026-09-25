{"_id":"6ab6abdfd735bf2ab203be4d","slug":"video-illegal-constructions-demolished-in-sultanpur-and-alimuddinpur-villages-in-gurugram-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में सुल्तानपुर और अलीमुद्दीनपुर गांव में अवैध निर्माण को तोड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा शुक्रवार को फर्रुखनगर क्षेत्र में सुल्तानपुर गांव में दो अनधिकृत कॉलोनियों और अलीमुद्दीनपुर गांव में अनधिकृत निर्माण पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई की। स्थानीय लोगाें के विरोध को देखते हुए इस दौरान फर्रुखनगर थाने से पुलिसबल भी तैनात रहा। तोड़-फोड़ के दौरान लोगों ने विराेध भी किया, लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया।

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