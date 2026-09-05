{"_id":"6a9c2a4201d8a3650006599c","slug":"video-gurugram-traffic-police-remained-on-alert-amidst-rain-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: बारिश के बीच यातायात पुलिस रही अलर्ट मोड पर, वाहनों का संचालन सुचारू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शनिवार को हुई बारिश के बीच शहर की सड़कों पर वाहनों का सुचारू संचालन कराने के लिए यातायात पुलिस अलर्ट मोड पर रही। पुलिस अधिकारी व कर्मचारी प्रमुख चौराहों सहित जलभराव वाले संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहे। जलभराव व वाहनों के दबाव को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने आवश्यक दिशा-निर्देशों के साथ विशेष निगरानी की, ताकि अत्याधिक बारिश होने पर जाम की समस्या न हो।

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