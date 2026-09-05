{"_id":"6a9c2a3ab6113ee0af07518b","slug":"video-gurugram-rainwater-harvesting-system-to-be-built-at-the-mini-secretariat-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: लघु सचिवालय में बनेगा वर्षा जल संचयन सिस्टम, 19.30 लाख रुपये होंगे खर्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लघु सचिवालय परिसर में बारिश के पानी को संरक्षित करने और भूजल स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) सिस्टम बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) की ओर से 19.30 लाख रुपये खर्च होंगे। प्रशासन बारिश के पानी के संचय को लेकर कदम उठा रहा है। इसके तहत सरकारी कार्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत लघु सचिवालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता चरणदीप सिंह ने बताया कि इसके निर्माण का टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा रेस्ट हाउस परिसर सिविल लाइंस में चार रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से बारिश के पानी को फिल्टर कर जमीन में पहुंचाया जाएगा। इससे भूजल रिचार्ज में मदद मिलेगी।

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