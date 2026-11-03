गुरुग्राम: चार नवंबर से शुरू होगी राज्य स्तरीय स्केट हॉकी प्रतियोगिता

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करनाल में चार नवंबर से तीन दिवसीय राज्य स्तरीय स्केट हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में जिले से 20 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के मुकाबले कराए जाएंगे। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा।

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