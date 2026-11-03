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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Gurugram State-level skate hockey competition to begin on November 4

गुरुग्राम: चार नवंबर से शुरू होगी राज्य स्तरीय स्केट हॉकी प्रतियोगिता

Tue, 03 Nov 2026 10:14 PM IST
अनुज कुमार
Anuj Kumar अनुज कुमार
Updated Tue, 03 Nov 2026 10:14 PM IST
Gurugram State-level skate hockey competition to begin on November 4
करनाल में चार नवंबर से तीन दिवसीय राज्य स्तरीय स्केट हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में जिले से 20 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के मुकाबले कराए जाएंगे। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा।
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