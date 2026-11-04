आत्महत्या या हादसा: गुरुग्राम की सोसाइटी में 10वीं मंजिल से गिरकर बीएसएफ अधिकारी के बेटे की मौत, फ्लैट सील

पुलिस ने फ्लैट किया सील

घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस ने आसिम को पास के निजी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद खेड़कीदौला थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल व संबंधित फ्लैट को सील कर दिया है। फिलहाल युवक की मौत के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने और आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियों के बारे में स्पष्ट जानकारी हो सकेगी। परिवार वालों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि असीम के मौत के सही कारणों का पता चल सके। जांच और परिवार वालों के बयान से युवक की आत्महत्या या संतुलन बिगड़ने से गिरने के कारण मौत होने की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।