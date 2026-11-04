फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   gurugram leaf society bsf officers son falls from 10th floor

आत्महत्या या हादसा: गुरुग्राम की सोसाइटी में 10वीं मंजिल से गिरकर बीएसएफ अधिकारी के बेटे की मौत, फ्लैट सील

Wed, 04 Nov 2026 10:45 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम Published by: विकास कुमार Updated Wed, 04 Nov 2026 10:45 PM IST
सार


मृतक की पहचान असीम (28) के रूप में हुई है। वह द लीफ सोसाइटी में अपनी मां के साथ रहते थे। उनके पिता सत्यवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) में अधिकारी हैं। वर्तमान में उनकी पोस्टिंग ओडिशा के कोरापुट में बताई जा रही है।

विज्ञापन
gurugram leaf society bsf officers son falls from 10th floor
गुरुग्राम सेक्टर-85 स्थित द लीफ सोसाइटी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गुरुग्राम स्थित खेड़कीदौला थाने के अंतर्गत आते सेक्टर-85 स्थित द लीफ सोसाइटी में बुधवार को 10वीं मंजिल से गिरने से संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। मृतक बीएसएफ के अधिकारी के बेटे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। गुरुवार को मृतक का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस जांच करने में जुटी हुई है कि युवक ने आत्महत्या की है या फिर संतुलन बिगड़ने से गिरकर उसकी मौत हुई है।

विज्ञापन

 

Trending Videos

पिता की पोस्टिंग ओडिशा में
मृतक की पहचान असीम (28) के रूप में हुई है। वह द लीफ सोसाइटी में अपनी मां के साथ रहते थे। उनके पिता सत्यवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) में अधिकारी हैं। वर्तमान में उनकी पोस्टिंग ओडिशा के कोरापुट में बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर करीब दो बजे असीम टावर-8 के 10वीं मंजिल स्थित फ्लैट-10 B की बालकनी से संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिर गया था। आवाज सुनकर नीचे मौजूद सुरक्षाकर्मी और आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोग पहुंचे और उसे गंभीर हालत में जमीन पर पड़ा हुआ पाया।

विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने फ्लैट किया सील
घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस ने आसिम को पास के निजी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद खेड़कीदौला थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल व संबंधित फ्लैट को सील कर दिया है। फिलहाल युवक की मौत के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने और आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियों के बारे में स्पष्ट जानकारी हो सकेगी। परिवार वालों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि असीम के मौत के सही कारणों का पता चल सके। जांच और परिवार वालों के बयान से युवक की आत्महत्या या संतुलन बिगड़ने से गिरने के कारण मौत होने की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

विज्ञापन

एसीपी का बयान
युवक के इमारत से गिरकर मौत होने मामले की गहनता से जांच की जा रही है। मृत युवक की माता बयान दर्ज कराने की स्थिति में नहीं है। मृतक युवक के पिता के आने के बाद मामले के बारे में सही जानकारी मिल सकेगी और शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। - अर्जुन देव, एसीपी मानेसर, गुरुग्राम

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed