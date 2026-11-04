{"_id":"6aeb6722fcca62f71705b581","slug":"video-traders-in-gurugram-suffer-losses-worth-crores-as-rainwater-enters-shops-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में बारिश का पानी दुकानों में घुसने से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में सिविल लाइंस स्थित आपका बाजार में जलभराव की समस्या व्यापारियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। पिछले दिनों हुई बारिश के दौरान सड़क पर जमा पानी बेसमेंट में बनी दुकानों तक पहुंच गया। इससे दुकानों में रखा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खराब हो गया और व्यापारियों को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। बाजार के व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम की ओर से बारिश के पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई।

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