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गुरुग्राम: विमुक्त घुमंतु एवं टपरीवास समुदायों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें अधिकारी
हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड के अध्यक्ष जसमेर सिंह बंजारा ने आज गुरुग्राम में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विमुक्त घुमंतु एवं टपरीवास समुदायों के कल्याण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। जसमेर सिंह बंजारा ने कहा कि इन समुदायों को सम्मानजनक जीवन और सामाजिक पहचान दिलाना हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है। इन समुदायों में 35 जातियां शामिल हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा। इसका उद्देश्य इन वर्गों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना है। अध्यक्ष ने श्रमिक कार्ड बनवाने पर जोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, निर्वाचन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा शहरी स्थानीय निकाय विभागों की योजनाओं का लाभ पहुंचाने को कहा। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनाओं की जानकारी इन समुदायों तक पहुंचे। साथ ही, लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो। बोर्ड बंधुआ और बाल मजदूरी रोकने के लिए भी गंभीरता से कार्य कर रहा है।
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