{"_id":"6afc5e72dfb333becc001fb1","slug":"video-gurugram-new-ponds-to-be-created-to-tackle-waterlogging-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: जलभराव से निपटने के लिए बनेंगे नए तालाब, मौजूदा जलाशयों की भी बढ़ेगी क्षमता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मानसून के दौरान शहर में होने वाले जलभराव से निपटने के लिए सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत शहर में मौजूदा जलाशयों की क्षमता बढ़ाने के साथ नए तालाब और भूमिगत जल भंडारण स्थल विकसित किए जाएंगे। अगले मानसून से पहले पूरे किए जा सकने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। वजीराबाद और घाटा गांव के जलाशयों की खुदाई कर उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। वहीं, सेक्टर-38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम की पार्किंग और फुटबॉल ग्राउंड के नीचे भूमिगत जल भंडारण की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी ने मंगलवार को संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर जलभराव की समस्या के समाधान के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए।

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