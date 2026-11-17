अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। नगर निगम ने विकास और रखरखाव कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वार्ड पार्षदों की जवाबदेही और भागीदारी बढ़ाई है। निगमायुक्त डॉ. पंकज ने इस संबंध में दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। पहले आदेश के अनुसार, बागवानी, विकास कार्यों तथा नालों और सीवर लाइनों की सफाई के भुगतान से पहले संबंधित वार्ड पार्षद का संतुष्टि प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। पार्षद को प्रमाणित करना होगा कि उनके वार्ड में संबंधित कार्य निर्धारित गुणवत्ता और मानकों के अनुरूप संतोषजनक ढंग से पूरा हुआ है। इससे अधूरे या गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले कार्यों के भुगतान पर निगरानी रखी जा सकेगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति का सत्यापनदूसरे आदेश के तहत, पार्षद अपने वार्ड में तैनात नियमित और आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति का भौतिक सत्यापन कर सकेंगे। पार्षद अपनी इच्छानुसार सुबह और शाम की शिफ्ट में मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों की हाजिरी जांच सकेंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निगम के रिकॉर्ड में दर्ज कर्मचारी वास्तव में अपने निर्धारित कार्यस्थल पर मौजूद रहकर सफाई का काम कर रहे हैं। निगमायुक्त ने संबंधित जोन और वार्ड के वरिष्ठ सफाई निरीक्षकों को पार्षदों के साथ समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं। निगमायुक्त डॉ. पंकज ने कहा कि यह व्यवस्था स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए है।