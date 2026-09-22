गुरुग्राम: शहर को हाईवे और द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें जर्जर, देखें रिपोर्ट

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शहर को नेशनल हाईवे और द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली कई प्रमुख सड़कें जर्जर होने से वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) और नगर निगम की कई सड़कों पर अभी पैचवर्क का काम पूरा नहीं हुआ है। सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को जाम से जूझना पड़ रहा है। वहीं, क्षतिग्रस्त हिस्सों से उड़ने वाली धूल के कारण प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि शहर की प्रमुख सड़कों से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। इसके बावजूद सड़कों की मरम्मत में देरी होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। खासकर बसई रोड, सेक्टर-9 रोड, धनवापुर रोड और पटौदी रोड की स्थिति खराब है।

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