{"_id":"6ad35812ccb9fd24e10a221d","slug":"video-gurugram-e-buses-to-arrive-soon-at-gmcbl-depot-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: जीएमसीबीएल डिपो में जल्द पहुंचेगी ई-बसें, अक्तूबर माह अंत तक मिलेंगी 40 बसें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सेक्टर-10 स्थित जीएमसीबीएल बस डिपो के परिसर में चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम अंतिम चरण में है। यहां पर कुल 18 पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक साथ 32 इलेक्ट्रिक बसों (ई-बस) को चार्ज किया जा सकेगा। डिपो में छह चार्जिंग पॉइंट बनकर तैयार करके टीनशेड डाली जा चुकी है। वहीं, 12 चार्जिंग पॉइंट को जल्द तैयार किया जएगा। ई-बस का ट्रायल सफल होने के बाद आगामी एक सप्ताह में ई-बसें आनी शुरू होंगी। अक्तूबर माह के अंत तक 40 ई-बसें मिल जाएंगी।

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