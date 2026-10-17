{"_id":"6ad35812ccb9fd24e10a221d","slug":"video-gurugram-e-buses-to-arrive-soon-at-gmcbl-depot-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: जीएमसीबीएल डिपो में जल्द पहुंचेगी ई-बसें, अक्तूबर माह अंत तक मिलेंगी 40 बसें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गुरुग्राम: जीएमसीबीएल डिपो में जल्द पहुंचेगी ई-बसें, अक्तूबर माह अंत तक मिलेंगी 40 बसें
सेक्टर-10 स्थित जीएमसीबीएल बस डिपो के परिसर में चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम अंतिम चरण में है। यहां पर कुल 18 पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक साथ 32 इलेक्ट्रिक बसों (ई-बस) को चार्ज किया जा सकेगा। डिपो में छह चार्जिंग पॉइंट बनकर तैयार करके टीनशेड डाली जा चुकी है। वहीं, 12 चार्जिंग पॉइंट को जल्द तैयार किया जएगा। ई-बस का ट्रायल सफल होने के बाद आगामी एक सप्ताह में ई-बसें आनी शुरू होंगी। अक्तूबर माह के अंत तक 40 ई-बसें मिल जाएंगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।