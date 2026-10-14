बालिकाओं ने संभालीं डीएम, सीएमओ और बीएसए की प्रतीकात्मक जिम्मेदारियां

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ग्रेटर नोएडा में मिशन शक्ति विशेष अभियान के छठवें चरण के तहत झट्टा गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालिका सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास और मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर दो दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के महत्व की जानकारी दी गई। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्राओं को आत्मविश्वास बढ़ाने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया गया।

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