अपराजिता कार्यक्रम के तहत छात्राओं को किया गया जागरूक

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अर्जुन नगर स्थित राजकीय मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से अपराजिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम नार्मल हाइजीन और मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पारस हेल्थ अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉ. महिमा ने छात्राओं को नार्मल हाइजीन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। साथ ही मासिक धर्म के क्यों महत्वपूर्ण है और उस समय किन-किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, ये भी जानकारी दी।

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