{"_id":"6a96d9ed7b9c7d9da90155e7","slug":"video-face-of-six-roads-in-gurugram-millennium-city-is-set-to-change-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: मिलेनियम सिटी में छह सड़कों की बदलेगी तस्वीर, यातायात होगा सुगम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए छह प्रमुख सड़कों को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) इन मार्गों पर पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले यानी वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले (वीएमडी) और इमरजेंसी कॉल प्वाइंट लगाने की योजना पर काम कर रहा है। मॉडल रोड के लिए एमजी रोड (इफ्को चौक से सिकंदरपुर तक), हैमिल्टन कोर्ट रोड, व्यापार केंद्र रोड, अतुल कटारिया चौक से सेक्टर-29 सिग्नेचर टावर रोड, सिग्नेचर टावर से मिलेनियम सिटी सेंटर रोड और मेदांता रोड को चुना गया है। इन मार्गों पर यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए स्पष्ट लेन मार्किंग, सुव्यवस्थित पैदल पार पथ, ट्रैफिक सिग्नलों का अनुकूलन और जरूरत के अनुसार पैदल यात्री सिग्नल लगाए जाएंगे।

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