गुरुग्राम में ईडी की छापेमारी: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन, कंपनी के निदेशकों के निवास पर छापा

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जानकारी के मुताबिक, ईडी के पांच वरिष्ठ अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल हैं और कंपनी के दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को गुरुग्राम में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की है। ईडी ने शिव बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर छापेमारी की। यह रेड सुबह 7 बजे से जारी है और कंपनी के निदेशकों अशोक जैन और रोहित गुप्ता के निवासों को छापेमारी चल रही है।