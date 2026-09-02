गुरुग्राम में ईडी की छापेमारी: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन, कंपनी के निदेशकों के निवास पर छापा
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम Published by: Vijay Singh Pundir Updated Wed, 02 Sep 2026 12:44 PM IST
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को गुरुग्राम में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की है। ईडी ने शिव बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर छापेमारी की। यह रेड सुबह 7 बजे से जारी है और कंपनी के निदेशकों अशोक जैन और रोहित गुप्ता के निवासों को छापेमारी चल रही है।
जानकारी के मुताबिक, ईडी के पांच वरिष्ठ अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल हैं और कंपनी के दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है।
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जानकारी के मुताबिक, ईडी के पांच वरिष्ठ अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल हैं और कंपनी के दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है।
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