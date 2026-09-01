Gurugram News: काम नहीं करने वाली एजेंसियां होंगी ब्लैकलिस्ट
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 07:48 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 07:48 PM IST
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मानेसर। नगर निगम मानेसर के सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीन यादव ने मंगलवार को निगम अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में वार्डों में चल रहे और अधूरे पड़े कामों को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि तय समय में काम पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। प्रवीन यादव ने सभी 20 वार्डों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। पार्षदों ने बताया कि कई जगह काम की समय सीमा पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक काम अधूरा है। कुछ एजेंसियां टेंडर लेने के बाद काम शुरू नहीं करती या बीच में काम छोड़ देती हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई जगह काम में देरी हो रही है। इसका एक बड़ा कारण सड़कों और गलियों के निर्माण के दौरान कुछ लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। अतिक्रमण करने वालों को नोटिस दिए जा चुके हैं।संयुक्त आयुक्त दर्शन यादव ने बताया कि अगले सप्ताह से निगम की प्रवर्तन शाखा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाएगी। संवाद
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