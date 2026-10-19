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दुर्गा पूजा - अध्यात्म भक्ति और संस्कृति का केंद्र बने हुए हैं दुर्गा पूजा पंडाल
गुरुग्राम। शहर के दुर्गा पूजा पंडाल अध्यात्म और संस्कृति के रंग में हैं। पंडालों में दिन भर बंगाली परिवार जमे रहते हैं। मां दुर्गा की पूजा धुनुची नृत्य, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के बीच सामूहिक पुष्पांजलि अध्यात्म का माहौल भर रही है। दोपहर में महा भोग, शाम की आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रंग में पूजा पंडाल रंग जाते हैं। स्थानीय डांस ग्रुप कथक, लोक नृत्य और भरतनाट्यम और गाने की प्रस्तुति भी पूजा पंडाल में दे रहे हैं। बंगाल की ज्वांइट पूजा कमेटी के बैनर तल शहर के विभिन्न हिस्सों और सोसाइटियों में 44 दुर्गा पूजा पंडाल बनाए गए हैं। इसके अलावा सेक्टर 4 में ओडिशा की कलिंगा कल्चरल एसोसिएशन, मिथिलांचल की कमेटी की शीतला कॉलोनी, मारुति विहार आदि में दुर्गा पूजा की जा रही है।
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