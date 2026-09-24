28 सितंबर को जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता

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खेल विभाग की ओर से 28 सितंबर को नेहरू स्टेडियम में जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में अंडर-9 से अंडर-28 आयु वर्ग तक के 100 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अलग-अलग आयु वर्ग में खिलाड़ी योगासन की विभिन्न विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

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