{"_id":"6aecb3aff0bf523a4304f3ad","slug":"video-district-delivers-an-impressive-performance-at-state-roller-skating-championship-securing-victories-in-three-events-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"स्टेट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में जिले का शानदार प्रदर्शन, तीन मुकाबलों में दर्ज की जीत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करनाल के कर्ण स्टेडियम में आयोजित 40वीं हरियाणा स्टेट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में जिले की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन मुकाबलों में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रदेश की 36 टीमों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप के पहले दिन जिले के खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का अच्छा प्रदर्शन किया और तीन मुकाबले अपने नाम किए।प्रतियोगिता में जिले की टीम ने रेवाड़ी ब्वायज को 4-0 से हराया। इसके बाद फतेहाबाद गर्ल्स की टीम को 7-0 से शिकस्त दी। वहीं, पंचकूला ब्वायज के खिलाफ खेले गए मुकाबले में गुरुग्राम ने 4-3 से जीत हासिल की। लगातार तीन मुकाबलों में जीत मिलने से टीम के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा है।

... और पढ़ें