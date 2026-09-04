मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, हर्षेाल्लास के माहौल में मनी जन्माष्टमी

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गुरुग्राम में शहर के मंदिरों में धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। शाम से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। कृष्ण भक्ति के भजन से मंदिर गूंज रहे हैं। मंदिरों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है।

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