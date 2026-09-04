{"_id":"6a9aaf778b253aff110f0e27","slug":"video-corporation-employees-strike-continues-for-the-30th-day-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"निगम कर्मियों की 30 वें दिन भी हड़ताल जारी, शनिवार को मंत्री राव नरवीर के आवास पर करेंगे प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
निगम कर्मियों की 30 वें दिन भी हड़ताल जारी, शनिवार को मंत्री राव नरवीर के आवास पर करेंगे प्रदर्शन
नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल आज 30वें दिन भी जारी रही। कर्मचारी नेताओं ने घोषणा की है कि वे शनिवार को कैबिनेट मंत्री राव नरवीर के सिविल लाइन स्थित आवास पर प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन सफाई कर्मचारियों की गिरफ्तारी, निलंबन और सेवा समाप्ति रद्द करने की मांग को लेकर किया जाएगा।
कर्मचारी नेताओं ने हरियाणा सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक कोई मांग नहीं मानी है, जबकि मंत्री सामाजिक माध्यमों और समाचार चैनलों पर 12 से 14 मांगें मानने का दावा कर रहे हैं। संघ ने 1 सितंबर को फायर कर्मचारियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस और निलंबन आदेशों का भी विरोध किया। संघ ने सरकार से आंदोलन को दबाने के बजाय बातचीत से समाधान निकालने की मांग की। नेताओं ने दावा किया कि शहरों में कूड़ा उठाने और सफाई के सरकारी प्रयास विफल रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि हड़ताल के दौरान फर्जी बिल बनाकर सरकारी धन की लूट की जा रही है। संघ ने इन खर्चों की निष्पक्ष जांच की मांग की। कर्मचारी नेताओं ने पुलिस बल के सहारे कूड़ा उठवाने और हड़ताली कर्मचारियों के उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस दमन से कर्मचारियों की आवाज नहीं दबाई जा सकती।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।