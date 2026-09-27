{"_id":"6ab9163b0f943fc94a0273bf","slug":"video-commuters-inconvenienced-by-encroachment-at-pataudi-vegetable-market-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: पटौदी सब्जी मंडी में अतिक्रमण से राहगीर परेशान, प्रशासन बेअसर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पटौदी में पुरानी सब्जी मंडी के मुख्य मार्ग पर सब्जी और फल विक्रेताओं ने अतिक्रमण कर रखा है। इस अतिक्रमण के कारण राहगीरों और स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला नोडल अधिकारी आरएस बाठ ने इस समस्या को लेकर संज्ञान लिया है। उन्होंने नगर परिषद पटौदी जाटोली मंडी में अतिक्रमण समाप्त करने के लिए कई बार मुहिम चलाई है। बाठ ने इन अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। इस दौरान अतिक्रमण हटाया भी गया है। हालांकि, इसके बावजूद अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। वे सरकार और प्रशासन के आदेशों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं।

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