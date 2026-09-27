{"_id":"6ab91633f688bbc9d50dc2da","slug":"video-cm-saini-said-thatcongress-government-is-responsible-for-demonetisation-in-gurgaon-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: जलभराव पर सीएम सैनी ने कांग्रेस को घेरा, बोले- नहीं किए इंतजाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम शहर में जलभराव की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में बरसाती पानी की निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, जिसका खमियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार गुरुग्राम में जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गुरुग्राम को प्रोग्रेसिव सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। शहर में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ जल निकासी व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जा रहा है।

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