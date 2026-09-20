{"_id":"6ab009a8a73245787a07b428","slug":"video-clouds-of-crisis-loom-over-1500-textile-units-in-district-due-to-impact-of-us-tariffs-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमेरिकी टैरिफ की मार से जिले के 1500 कपड़ा उद्योगों पर संकट के बादल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमेरिकी बाजार में बढ़े शुल्क के दबाव के कारण जिले के कपड़ा उद्योग की चिंता बढ़ गई है। जिले के करीब 1500 उद्योग अमेरिका को सालाना आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक के कपड़े निर्यात करते हैं। टैरिफ बढ़ने से निर्यातकों के सामने ऑर्डर बनाए रखने, लागत नियंत्रित करने और अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की चुनौती खड़ी हो गई है। जिले के उद्योग संचालक अब नुकसान की भरपाई के लिए दूसरे देशों में बाजार तलाशने के साथ उत्पादन और लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने की योजना बना रहे हैं।

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